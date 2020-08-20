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رياضة

استعدادا للقاء سموحة بالدوري.. قائمة بيراميدز لمعسكر برج العرب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:42 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تتواجد في معسكر برج العرب بالإسكندرية بداية من اليوم، الخميس، تمهيدًا لمواجهة سموحة في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة ٢١ من الدوري الممتاز. 

ويجري بيراميدز تدريبه الأخير في السادسة من مساء، اليوم، الخميس، بمعسكره في برج العرب، تحضيرا للمواجهة المهمّة. 

وضمت القائمة المختارة: 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - مححد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
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