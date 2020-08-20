هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة ظهرا في المنزل خلال الغلق الجزئي.. وزارة الأوقاف تجيب

أكد الدكتور عبد الله حسن ، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي للوزارة ، على خلفية عودة فتح المساجد أمام المصلين في صلاة الجمعة ، أنه لا حرج على الإطلاق من أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنزل ، خلال فترات الغلق الجزئي .





وأضاف الدكتور عبد الله حسن ، عبر مداخلة هاتفية ، لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن قرار عودة المساجد يخص المساجد الكبيرة فقط ، وليس الزوايا ، موضحا أن المساجد ستفتح قبل الصلاة بعشر دقائق ، على أن يتم غلقها فور إنتهاء الصلاة ، مؤكدا أنه تقتصر على المساجد الكبرى ، وأن المساجد في الزوايا غير مصرح لها حتى الآن بصلاة الجمعة بها .





وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ، أن خطبة الجمعة ستكون عشر دقائق فقط ، على أن تلتزم جميع المساجد بعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات بشكل نهائي









وأشار إلى أن المتطلب أن يكون خطيب من وزارة الأوقاف ، ويتواجد عمال بالمساجد لمتابعة عمليات التطهير بشكل دائم .



