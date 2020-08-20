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رياضة

"الشباب والرياضة" تبحث سبل التعاون مع أكاديمية السادات فى مجال ريادة الأعمال

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:47 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
عقدت وزارة الشباب والرياضة ،  اجتماع تنسيقى مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال بمقر الوزارة بحضور قيادات الوزارة وممثلي الأكاديمية.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وخطة ريادة الأعمال الحالية بالوزارة، طرح رؤية الطرفين لحوكمة منظومة ريادة الأعمال، وتحديد آليات خطة العمل ومراحل التنفيذ الهادفة الى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتبني الأفكار والمشروعات الابتكارية، علاوة على التنسيق لتكوين فريق عمل متكامل من كلا الطرفين منوط بأدوار ومسئوليات متفق عليها.

ومن المقرر، عقد اجتماع آخر لمناقشة خطة انتشار الوزارة في مجال ريادة الأعمال في المحافظات المختلفة، وكذلك القوانين المنظمة لتنفيذ الأنشطة، بالإضافة الى مناقشة بنود البروتوكول المزمع عقده بين الطرفين.
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