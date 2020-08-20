دورات تدريبية للمرأة الريفية حول الاستخدام الآمن للمبيدات..صور

صرح الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه

عقد دورات تدريب للفتيات على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الإستخدام الآمن والتخزين وأيضا كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتى تمثل خطوره شديدة على البيئة والمواطنين وايضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجوده بها ودلالة ألوانها

في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومن أجل رفع الوعي للمرأة في صعيد مصر.