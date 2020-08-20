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أخبار البلد

دورات تدريبية للمرأة الريفية حول الاستخدام الآمن للمبيدات..صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
صرح الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه عقد دورات تدريب للفتيات على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الإستخدام الآمن والتخزين وأيضا كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتى تمثل خطوره شديدة على البيئة والمواطنين وايضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجوده بها ودلالة ألوانها في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومن أجل رفع الوعي للمرأة في صعيد مصر. 

وقامت اللجنة بتنظيم ٥ دورات بمراكز وقرى محافظة سوهاج بمشاركة وحضور الدكتور حامد عبدالدايم عضو لجنة التدريب والمهندس خالد عبدالراضى وكيل وزارة الزراعة بسوهاج والمهندس مصطفى عبد العال مدير عام المكافحة بالمديرية والدكتور محمد أمين مدير الإدارة الزراعية بجرجا.

وأضاف عبدالمجيد أنه تم تسليم المتدربات شهادات معتمدة من لجنة المبيدات وعددهن ٣٥ فتاة وسيدة في كل دورة.
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