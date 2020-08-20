أفلام متوسطة.. مجدي الهواري يوضح سر عزوف بعض المنتجين عن طرح أعمالهم

قال المخرج مجدي الهواري، إن هناك بعض المنتجين لا يريدون طرح أفلامهم المتوسطة بحجة أن السينما لم تفتح بشكل كامل، وأنهم لن يحققوا إيرادات.









وأضاف المخرج مجدي الهواري، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر" : "إن كانت الأفلام الأجنبية التي طرحت في الخارج لم تحقق إيرادات، مع العلم أن تكلفتها أكبر بكثير من تكلفة الأفلام المصرية، فهذه الأفلام المتوسطة إذا تم طرحها في الموسم الطبيعي مع أفلام كبيرة لنجوم كبار لن تحقق حتى نسبة الـ25% المسموحة الآن".











ويعرض لمجدي الهواري مسرحية "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).