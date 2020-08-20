سامو زين يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

هنّأ الفنان سامو زين الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"





وكتب "سامو": كل سنة وانتم طيبين عام هجري مبارك علينا جميعا.





يذكر أن سامو زين أعاد طرح أغنيته الشهيرة "بحلم بيك" بطريقة جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" بفيديو كليب مختلف ومواكب للعصر الحالي بعد مرور 8 سنوات على طرحها.



