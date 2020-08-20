AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كومان يتحرك لخطف نجم ليفربول

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:01 م
كومان مدرب برشلونة
كومان مدرب برشلونة
Advertisements
محمد السعيد
دخل الهولندي رونالدو كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة في مفاوضات مع مواطنه الهولندي جورجينيو فينالدوم، من أجل اقناعه بالانضمام إلى البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي برشلونة، أعلن، أمس، الأربعاء تعين رونالدو كومان مديرا فنيا للفريق، خلف لـ كيكي سيتين، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وذكرت صحيفة " AD"  الهولندية، أن كومان تواصل مع فينالدوم وطالبه بعدم تجديد مع عقده مع ليفربول، لتسهيل عملية انضمامه إلى برشلونة.

وينتهى عقد فينالدوم في يف في صيف  2021، وقد يضطر الريدز لبيعه هذا الصيف لاستفادة منه ماديا، بدلامن رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ جورجينيو فينالدوم  40 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: كومان مدربًا لـ برشلونة

بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

من مصادر كتالونية.. صدى البلد يكشف تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة

رغم فضيحة لشبونة.. 3 مكاسب لـ برشلونة بعد وداع دوري الأبطال

وصول كومان إلى برشلونة لتدريب الفريق بعد فضيحة بايرن ميونخ

لاعبون يحتاجهم فريق برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

الغيابات تحاصر الأهلي قبل موقعة الزمالك السبت

شعبة مخابز السويس: المواصفات الفنية لإنتاج رغيف العيش بالوزن الجديد يصعب تطبيقها

حرصا على حياتها.. بقرة طائرة فى سماء الألب بسويسرا.. فيديو

رئيس لجنة مكافحة كورونا: متوقع أن نصل قريبأ لصفر وفيات.. فيديو

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

الغيابات تحاصر الأهلي قبل موقعة الزمالك السبت

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

الأهلي ضد الزمالك.. طاقم حكام القمة ١٢٠ يصل القاهرة غدا

حقيقة فتح قنوات بي إن سبورتس مجانا حال تتويج باريس سان جيرمان بـ دوري الأبطال

تعرف على موقف ثنائي الزمالك من المشاركة أمام الأهلي

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

ريال مدريد يضع شرطا لضم ميسي من برشلونة

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد