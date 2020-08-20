كومان يتحرك لخطف نجم ليفربول





وكان نادي برشلونة، أعلن، أمس، الأربعاء تعين رونالدو كومان مديرا فنيا للفريق، خلف لـ كيكي سيتين، الذي رحل بسبب سوء النتائج.





وذكرت صحيفة " AD" الهولندية، أن كومان تواصل مع فينالدوم وطالبه بعدم تجديد مع عقده مع ليفربول، لتسهيل عملية انضمامه إلى برشلونة.





وينتهى عقد فينالدوم في يف في صيف 2021، وقد يضطر الريدز لبيعه هذا الصيف لاستفادة منه ماديا، بدلامن رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ جورجينيو فينالدوم 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

دخل الهولندي رونالدو كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة في مفاوضات مع مواطنه الهولندي جورجينيو فينالدوم، من أجل اقناعه بالانضمام إلى البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.