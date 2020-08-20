صحة مطروح: تدريب العاملين بمستشفى الحميات على تجنب العدوى وتوزيع أدوية على مخالطى كورونا

اكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم المرور من إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحه على مستشفى حميات مطروح لمتابعة مدى إلتزام الفريق الطبى بإحتياطات مكافحة العدوى .





واضاف انه تم المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفي كما قام فريق مكافحة العدوى بتدريب العاملين لتلافى أي سلبيات والتاكد من اتباعهم الطرق السليمة فى الوقاية وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمستشفي.









واشار على قيام فرق الوقائي و الرعاية الأساسية بتوزيع الادويه على المخالطين للحالات المصابه بفيروس كورونا المستجد عن طريق توصيل الادويه للمنزل لخضوعهم للعزل المنزلي.





واوضح انه تم تقديم بعض رسائل التوعيه من مرض كورونا مع اتباع الإجراءات الوقائية والتطهير المستمر بالمنازل تجنبا للعدوى .



