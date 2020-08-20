شهر بزوجة أحدهم.. أبناء العم يستدرجون عاطلاً ويطلقون عليه الرصاص في مركب داخل النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من كشف غموض اختفاء «عاطل» ومقتله فى ببا جنوب المحافظة ، وأفادت التحريات بأن 2 من أبناء عمومته استدرجاه عقب تشهيره بزوجة أحد المتهمين على «فيس بوك»، وأطلقا عليه أعيرة نارية أودت بحياته، وقاما بإلقاء الجثة فى مياه النيل، وتم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى ضباط مركز شرطة ببا بلاغا من «مزارع»، 75 سنة، بغياب نجله «أحمد»، 30 سنة، «عاطل» عن مسكنهما الكائن بعزبة الزرابى فى الجزيرة الشرقية مركز ببا .





وجه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث شارك فيه مفتشي القطاع وضباط مباحث بنى سويف، وتم العثور على جثة «أحمد طه»، 30 سنة، عامل بقرية تل ناروز، التابعة لمركز بنى سويف فى نهر النيل، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء أسامة جمعة، مدير البحث الجنائى، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة 2 من أبناء عمومته هما: «إبراهيم.ع.ط»، 29 سنة، فلاح، و«محمود.ع.ط»، 56 سنة، فلاح، قاما بالاتصال بالمجنى عليه بحجة التحدث معه فى موضوع نشره على النت، وقاما باصطحابه فى مركب داخل النيل، وقاما بإطلاق النار عليه، وإلقاء جثته فى نهر النيل،





وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته: «مزارع»، 56 سنة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا «شروع فى قتل وسرقة» جنح مركز ببا، و«مزارع»، 29 سنة، وأنهم وراء واقعة غيابه.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة الأول على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ونشر صورة له، فعقدا العزم على التخلص منه.





وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام المتهم الأول بإعداد سلاح نارى «بندقية آلية»، وقام المتهم الثانى باستدراج المجنى عليه حظيرة ماشية كائنة بقرية بجوار مجرى النيل بدائرة المركز، وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه أودت بحياته، وقاما بسحب جثته داخل قارب وإلقائها بالمياه. تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح المستخدم، وعُثر على جثة المجنى عليه بمياه النيل زمام قرية تل أبو ناروز دائرة مركز بنى سويف وبها عدة أعيرة نارية متفرقة، وتولت النيابة التحقيق.





وأمر المستشار طارق جلال، المحامى العام الأول ببنى سويف، أمس، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



