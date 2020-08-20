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حوادث

ألقوا جثته في النيل.. تفاصيل اختفاء مزارع ومقتله على يد أبناء عمومته ببنى سويف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:48 م
جثه
جثه
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص ببنى سويف وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن المسكن.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف توصلت جهوده إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته (مزارعان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) ، وأنهم وراء واقعة غيابه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فعقدا العزم على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح نارى بندقية آلية ، وقام الآخر باستدراج المجنى عليه لحظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز ، وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجنى عليه أودت بحياته وقاما بسحب جثته داخل قارب وإلقائها بالمياه، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم وعُثر على جثة المجنى عليه بمياه النيل بدائرة مركز شرطة بنى سويف وبها عدة أعيرة نارية متفرقة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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