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تعليم

جامعة حلوان.. باسم جمعة ومريم عمران يفوزان في بطولة الشطرنج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:18 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان أسماء الفائزين  ببطولة الشطرنج السريع أون لاين على مستوى كليات الجامعة والتي نظمتها بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج، في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية  الإجتماعيه مع مراعاة قواعد التباعد الإجتماعي التي فرضتها الإجراءات الاحترازية منذ دخول جائحة كورونا للبلاد. 

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وأقيمت فعاليات البطولة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 
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وقد فاز بالمركز الأول طلبة "باسم جمعة محمد" الفرقة الأولى كلية الحقوق، والمركز الثاني "ارميا سمير مساك" الفرقة الرابعة كلية الصيدلة، والمركز الثالث "محمد عادل سيد" الفرقة الثالثة كلية الطب. 

وعلى مستوى الطالبات فازت بالمركز الأول "مريم عمران سالم" الفرقة الأولى كلية الفنون الجميلة، والمركز الثاني "علا صلاح عبد الحكيم" الفرقة الرابعة كلية الفنون التطبيقية ، والمركز الثالث "هيا عصام على" الفرقة الثالثة كلية التجارة وإدارة الأعمال. 
 
جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بالنظام السويسري المفتوح علي سبعة جولات يوميه و لكل لاعب 10دقائق لعب و 30ثانيه إضافية لكل نقله و قد لاقت هذه البطولة إقبالا كبيرا من طلبه و طالبات الجامعه.
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