علاقات قوية.. بيان أمريكي عراقي يدعو إلى دعم الحريات

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق اليوم، الخميس، بيانا مشتركا أكدا خلاله على التزام الجانبين بعلاقة قوية ومثمرة.





وحث البيان الأمريكي العراقي على ضرورة دعم الحريات ومحاسبة مرتكبي العنف ضد المتظاهرين، بحسب "العربية".





وبدورها، أكدت واشنطن التزامها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، كما جددت دعمها للإصلاحات الإقتصادية في العراق.





كما شددت الولايات المتحدة على دعم جهود العراق لتحسين علاقاته مع دول الجوار.





وأضافت: "ندعم العراق لتقديم حلول دائمة للنازحين لعودة طوعية وآمنة".





وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق.





ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قال مكتب الكاظمي، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفي إطار زيارته الحالية الى واشنطن، التقى عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت".





ولفت الكاظمي إلى "أهمية التعاون الإستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية"، مؤكدا "استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق".





وتابع أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية"، داعيا "البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير".



