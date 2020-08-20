AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

علاقات قوية.. بيان أمريكي عراقي يدعو إلى دعم الحريات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق اليوم، الخميس، بيانا مشتركا أكدا خلاله على التزام الجانبين بعلاقة قوية ومثمرة.

وحث البيان الأمريكي العراقي على ضرورة دعم الحريات ومحاسبة مرتكبي العنف ضد المتظاهرين، بحسب "العربية".

وبدورها، أكدت واشنطن التزامها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، كما جددت دعمها للإصلاحات الإقتصادية في العراق.

كما شددت الولايات المتحدة على دعم جهود العراق لتحسين علاقاته مع دول الجوار.

وأضافت: "ندعم العراق لتقديم حلول دائمة للنازحين لعودة طوعية وآمنة".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قال مكتب الكاظمي، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفي إطار زيارته الحالية الى واشنطن، التقى عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت".

ولفت الكاظمي إلى "أهمية التعاون الإستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية"، مؤكدا "استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق".

وتابع أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية"، داعيا "البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير".

وكان الكاظمي وصل أمس، الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 696 مليون دولار.. واشنطن تعتزم تقديم مساعدات لـ سوريا

قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأمريكي يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

بسبب قاسم سليماني.. خامنئي يهدد أمريكا مجددا برد مماثل

من أجل إعمار العراق.. الكاظمي يصل واشنطن في زيارة رسمية

وزير الخارجية العراقية: الولايات المتحدة حليف قوي وسنعمق علاقاتنا

شركات أمريكية تكشف عن استثمارات بالعراق قبل زيارة الكاظمي للبيت الأبيض

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

فيديو جراف| طالب كويتي يشيد بالمصريين

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

ماذا فعل الرسول فور دخوله المدينة المنورة.. أحمد عمر هاشم يرد "فيديو"

الحق عرض الخميس.. اشتر آيفون 7 بلس بـ 4500 جنيه

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات

AdvertisementS

بعد تقديم موعده.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

أثناء مساعدة توك توك معطل.. استشهاد ضابط وأمين شرطة دهسهما أتوبيس بالجيزة

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

جيران منزل وادى عنتر المحترق: شوفنا الموت قدام عنينا ولم نستطيع إنقاذ أسرة عم رمضان

التعليم الإماراتية تطالب بفحص الأطفال ضد فيروس كورونا قبل انطلاق العام الدراسي

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد