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محافظات

فرحة عارمة في شرم الشيخ بعد قرارات وزير السياحة إعفاء وإرجاء الإقرارات الضريبية والقيمة المضافة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:09 م
شرم الشيخ
شرم الشيخ
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ايمن محمد
عمّت الفرحة القطاع السياحي بشرم الشيخ بعد أن زفّ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والتي كان أبرزها إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 9 شهور علاوة على إرجاء الإقرارات الضريبية والقيمة المضافة  لكل القطاع السياحي  والمطاعم .

كما وافقت وزارة التضامن الاجتماعي علي إرجاء مستحقات التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور .

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن عمل مسحة للسائحين القادمين من الخارج الهدف منه زيادة المصداقية بشان الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للسياح  العائدة من دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا .

وقالت شرين الهواري الخبيرة السياحية إن تلك القرارات بشرى سارة للقطاع السياحي والعاملين به وحافز قوي لتجاوز تداعيات فيروس كورونا  التي أثرت علي القطاع السياحي. 

واضاف احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ  إن الجميع شعر بالارتياح والامل لتلك القرارات التي اصدرتها الحكومة لتجاوز الازمة .

من ناحية أخرى عاد مطار طابا الجوي لاستقبال  رحلات سياحية من مطار القاهرة رحلتين أسبوعيًا لدعم السياحة الداخلية لمنتجعات طابا السياحية وتخفيف تداعيات فيروس كورونا على حركة السياحة .

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