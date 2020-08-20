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أخبار البلد

"بورصة النيل".. أول منصة أوراق مالية لقيد وتداول أسهم المنشآت المتوسطة والصغيرة .. انفوجراف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:54 م
بورصة النيل
بورصة النيل
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي "فيس بوك" انفوجراف حول بورصة النيل .

وقال المركز ان "بورصة النيل" تأسست عام 2010، وهي أول منصة أوراق مالية لقيد وتداول أسهم المنشآت المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واضاف مركز المعلومات انه يصل عدد الشركات المسجلة بها 40 شركة ، لافتا ان صندوق النقد العربي اشاد بالبورصة بها في آخر تقرير أصدره حول سوق الأوراق المالية في المنطقة العربية، نظرًا لما توفره من مميزات للشركات المدرجة بها.

واشار المركز ان البورصة توفر مميزات للشركات المدرجة مثل إمكانية الحصول على تمويل طويل الأجل، وإكسابهم قوة أمام العملاء والموردين، وحماية حقوق الشركاء وتسهيل عملية خروجهم من الشركة، إضافة إلى تسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة واتحادها لتكوين كيانات أكثر تنافسية.
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