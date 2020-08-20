تعليم الوادي الجديد يفوز في مسابقة المكتبات النموذجية

أعلن صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية عن العام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.





وقال إن المسابقة تم تنفيذها بالتعاون مع توجيه المكتبات بالمديرية حيث حصدت مدرسة المروة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية فيما حصدت مدرسة موط الثانوية الصناعية الفنية بنات بإدارة الداخلة التعليمية المركز الثاني على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية .

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وقال إن توجيه المكتبات بالمديرية والإدارات التعليمية الخمس قدم جهودا ً من أجل الارتقاء بالعمل والمنافسة على تحقيق أفضل النتائج بجميع المسابقات.





وفي ذات السياق أعلن صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية " القطاع الأول " بمسابقتى البرلمان المدرسى والإذاعة المدرسية.





حيث حصل البرلمان المدرسى المنتخب من إدارة الخارجة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية والذى ضم 9 طلاب من المراحل التعليمية المختلفة وموضوع الجلسة التى انعقدت بالمسابقة كانت بعنوان "تنمية الوادى الجديد من خلال رؤية مصر 2030 ".