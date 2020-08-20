لعنة دم الحريري.. حزب الله يغرق في لبنان بعد 15 عاما من الجريمة

بعد خمسة عشر عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ، صعد حزب الله ليصبح القوة المهيمنة في بلد ينهار الآن من تحت قدميه وسط سلسلة من الأزمات المدمرة.





وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمدعومة من الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي عضوا بحزب الله المدعوم من إيران بالتآمر لقتل الحريري في تفجير عام 2005 وبرأت ثلاثة آخرين.









وبحسب وكالة "رويترز"، يأتي قرار المحكمة الدولية في وقت يتداعى فيه الاقتصاد اللبناني، وسط غياب شبه تام لمؤسسات الدولة، من الأجهزة الأمنية على رئاسة الجمهورية، التي يتولاها الجنرال ميشال عون الحليف لحزب الله، ووسط أزمات مركبة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.





ويزعم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الحزب لا يسيطر على الحكومة اللبنانية ولا يتمتع بأغلبية نيابية مطلقة في البرلمان تتيح له التصرف منفردًا، لكن التوصيف الأدق هو أن لبنان يتفلّت من قبضة حزب الله، وفق تعبير مصدر مقرب من حلفاء للحزب.





وأضاف المصدر "من خلال الحصول على الأغلبية النسبية (في الانتخابات البرلمانية) والرئيس إلى جانبهم، اعتقدوا أنهم يسيطرون على البلاد، لكن ما حدث الآن مع حزب الله وحلفائه هو أنهم حصلوا على السلطة لكنهم خسروا الدولة والشعب".





ويواجه حزب الله انتقادات متزايدة لفشله الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فوزه بأغلبية برلمانية مع حلفائه في 2018، واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي دعمها الحزب بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على أثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق في أكتوبر الماضي.





ونقلت الوكالة عن الخبير بشئون الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد فواز جرجس أن "لبنان يواجه الآن أحد أهم التحديات منذ استقلاله عن فرنسا في 1943، وليست الدولة وحدها هي من تواجه أزمة مركبة وإنما حزب الله أيضًا. أخشى أن يكون حكم المحكمة الدولية بمثابة شرارة تفجير. ستصبح البلاد المنقسمة بالفعل أكثر استقطابًا على أسس طائفية بدلًا من الخطوط السياسية والأيديولوجية".





وأضاف جرجس "ما لا يفهمه حزب الله بشأن انفجار مرفأ بيروت والغضب والاحتجاجات هو أن الناس ينظرون إليه باعتباره أحدث مظهر من مظاهر النخبة الفاسدة ويحملونه مسئولية حماية هذه النخبة. حزب الله يفقد أسطورته داخل لبنان".





ولا يُعد حزب الله القوة المهيمنة في لبنان فحسب، بل يُنظَر إليه على أنه يحمي الطبقة السياسية الفاسدة التي دفعت لبنان إلى الحضيض. وقد تخلى عنه عدد لا يُستهان به من حلفائه بعد انفجار مرفأ بيروت، لا سيما من الأوساط المسيحية.





وشرح جرجس أنه "كان من المنتظر أن يطل نصر الله على جمهوره ويقول إنه سيفعل أي شيء لمعرفة ملابسات ما حدث وأنه يقف مع الناس، لكن حزب الله لديه أولويات جيواستراتيجية لا تتمحور بالضرورة حول لبنان".





وأضاف جرجس " يريد حزب الله الحفاظ على موقعه القوي في البلاد، ويريد الحفاظ على أسلحته، ويريد الحفاظ على حق الفيتو في عملية صنع القرار بينما يريد في نفس الوقت إخبار الناس بأنه ضد الفساد وأنه مختلف عن النخبة الحاكمة الفاسدة".





ويرجح معظم المحللين أن حزب الله سينتظر بصبر، على أمل أن يعمل الوقت لصالحه، إما من خلال وصول رئيس أمريكي جديد إلى البيت الأبيض أو صياغة تفاهم جديد محتمل بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.