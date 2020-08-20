حفظى وأوشا يتخطيان مليونى مشاهدة بـ «مع السلامة للي عايز يمشي»

تخطت أغنية "مع السلامة للي عايز يمشي" للمطربين الشابين عمر حفظى و أوشا الصغير مليونى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد طرحها خلال الأسابيع الماضية.





أغنية "مع السلامة للي عايز يمشي" من من كلمات وألحان عمر حفظي وتوزيع محمد حريقة.





وقال وليد دهب ومحمد دهب منتجا الأغنية، في بيان صحفي، أنها من غناء شابين يمتلكان صوتا عذبا هما عمر حفظي وأوشا الصغير، وهي مزيج بين الموال والأغنية الطربية وأوضحا أن الأغنية لا تنتمى إلى فن المهرجانات السائد وتصنيفها كمهرجان غير منصف، للجهود المبذولة من فريق العمل.









وأكد الفنان عمر حفظي أن "مع السلامة للي عايز يمشي " ليست أول عمل فنى له، ولكنها حققت شهرة واسعة على السوشيال ميديا بتوفيق من الله وهي تكليل للمجهود المبذول، موضحا أن الأصوات الجميلة موجودة وكثيرة وتحتاج لمن يكشفها ويرعاها.









وعن تأليفه للكلمات، أوضح حفظي أنه حافظ في الكتابة، على اختيار الكلمة التي تدخل كل بيت مصري، دون إسفاف أو تجريح، موجها الشكر لكل من وقف بجانبه هو وشقيقه أوشا الصغير.



