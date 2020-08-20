نقل البرلمان تشيد بدور الوزير و"عنبه" فى خدمة قطاع السياحة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير التى أكد فيها أن كافة قطاعات الوزارة تشهد تطورًا كبيرًا وهو ما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة وقرب التعاقد على ست قطارات نوم جديدة، وهو ما سيمثل إضافة كبيرة في مجال السكة الحديد تخدم مجال السياحة.





وأكد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم اهمية القضايا التى ناقشها الفريق كامل الوزير مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وذلك لاستعراض مشروعات وزارة النقل التى تدعم قطاع السياحة باعتبار ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ الركائز الأساسية لتنفيذ مخططات اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺣية مشيدا بمخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة التي ستدعم مجال السياحة مثل مشروع قطار الأقصر/ قنا/ سفاجا/ الغردقة وذلك لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادى النيل، فضلًا عن مشروع القطار السريع العين السخنة/ العلمين الجديدة الذي سيتم ربطه بمنطقة الجلالة، إلى جانب المشروع المستقبلي لقطار السادس من أكتوبر/ أسوان.





وأضاف الوزير - خلال الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارتين وكلٍ من رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس اتحاد الغرف السياحية - أن مشروعات مترو الأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها أو الجاري تنفيذها حاليًا ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة نظرًا لما تساهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة.





كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بالتطور الهائل في مجال الطرق في مصر في الوجهين القبلي والبحري يساهم في تدعيم قطاع السياحة نظرًا لما يساهم به في تيسير انتقال الأفواج السياحة على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية، مستعرضًا مشروعات ازدواج وتطوير عدد من الطرق اضافة الى التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تمت في الموانئ البحرية المصرية والتنسيق مع وزارة السياحة في هذا المجال له دور كبير في تدعيم سياحة الكروز مؤكدا أهمية الخط البحري الغردقة/ شرم الشيخ الذي تم تدشينه منذ عدة أشهر، فضلًا عن الاهتمام الكبير بسياحة اليخوت





وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة اعادة النظر فى قرار حظر سفر السياح الى محافظتى اسوان والأقصر خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه الفريق كامل الوزير وزير النقل فى مساندة ودعم قطاع السياحة وأيضا النجاح الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر الذى حققه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث جميع المطارات المصرية ومواكبتها لاحدث المطارات العالمية بشهادة جميع سياح العالم الوافدين لمصر.



