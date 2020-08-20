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فن

جنات اليوم لايف مع جمهورها عبر فيسبوك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت المطربة جنات عبر صفحتها الشخصية بموفع التواصل الإجتماعي "انستجرام " أنها ستظهر اليوم  9 مساءا على جمهورها لايف من خلال صفحتها على موقع "فيس يوك ".

من ناحية آخري حققت أغنية "برد الوحدة" لـ جنات نجاح كبير جدًا حيث إستطاعت أن تحتل مركز من قائمة الـ 20 تريند على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الاغنية :"أصعب من أصعب إحساس بيفوت عالواحدة .. وتلج وخوف من بعد ما سابها .. وقت ما كانت عاملة حسابها ..إنها تفضل جوة حياته .. أول واحدة وآخر واحدة" 

ويلها في ليلها ..لا عارفة تعيش ولا قادرة تموت .. كل مشاهد بينهم جوا عينها تفوت .. تحضن روحها لحد ما صورته ساعتها تروح .. وجع الجسم يروح وبيفضل وجع الروح".

"برد الوحدة " كلمات : كريم حكيم، ألحان : خالد فتوح، توزيع : الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس : احمد حسام 




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