أثناء مساعدة توك توك معطل.. استشهاد ضابط وأمين شرطة دهسهما أتوبيس بالجيزة

لقى ضابط وأمين شرطة مصرعهما واصيب مجند ومواطن اثر دهس اتوبيس خاص لهم أثناء مساعدتهم توك توك معطل علي طريق الصف.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بوقوع تصادم علي طريق الصف وحدوث وفيات واصابات، انتقلت علي الفور قوة امنية وتبين من الفحص انه اثناء تركز قول أمني علي الطريق تعطل توك توك فتوجه الضابط ومرافقيه لمساعدة السائق إلا ان اتوبيس خاص مر بجوارهم فدهسهم.





أسفر الحادث عن مصرع الضابط وامين شرطة واصابة مجند وسائق التوك توك وتبين من التحريات ان القوة الامنية من ادارة الجوازات ومعينة قول امني علي الطريق.



