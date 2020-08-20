لبنان تتحمل مسؤولية تنفيذه.. جعجع عن حكم المحكمة الدولية: ربع حكم لكننا نقبله لأننا أيدناه من البداية

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الخميس، إن بيروت تتحمل مسؤولية تنفيذ حكم المحكمة وتسليم سليم عياش إلى المحكمة الدولية.





ووفقا لشبكة "إل بي سي"، أكد سمير جعجع: "إننا نقبل حكم المحكمة كما هو لأننا أيدناها منذ البداية إلا أن هذا الحكم هو ربع حكم انطلاقا من الظروف التي عملت فيها المحكمة والسلطة لعبت بمسرح الجريمة و"طيرت" الكثير من الأدلة ونظام المحكمة ضيق".





ورأى جعجع أن: "حكم المحكمة على المسؤولية المباشرة على أحد كوادر حزب الله سليم عياش ولا أحدًا منا مقتنع أنه فعل ذلك من رأسه ومن هنا قال سعد الحريري ان على حزب الله التضحية، وبعد صدور الحكم وطريقة التطرق الى الجريمة تبين بشكل واضح ان المحكمة غير مسيسة".





وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أنه "يجب تنفيذ الحكم وجريمة اغتيال الحريري ليست عابرة وتقع على الدولة اللبنانية مسؤولية هائلة، فإما تنفيذ حكم المحكمة وإما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة".





ولفت جعجع في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية الى أنه "على الرغم من كل العوائق تمكنت المحكمة من الوصول الى هذه النتائج وأكدت أن العملية إرهابية لأهداف سياسية ولم يسلم أحد من المتهمين نفسه لتتمكن المحكمة من العمل بشكل مريح وانطلاقًا من جميع هذه الظروف الحكم هو ربع حكم والكلام عن عدم كفاية الدليل هو بالحقيقة عدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة المطلوبة"، متسائلا: "هل هناك أوضح من اعتبار قرار الاغتيال أنه جاء بعد اجتماع البريستول؟".





واعتبر جعجع أنه "لا علاقة لقرار المحكمة بعودة الاغتيالات او عدمها"، مضيفا: "حزب الله يعتبر نفسه غير معني في هذه المحكمة أما نحن فنعتبر انفسنا معنيون جدًا وحقنا على الدولة اللبنانية وتقع عليها ممثلة بالسلطة الإجرائية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية هائلة، اما تنفيذ الحكم بالقبض على عياش وتسليمه وإما دق آخر مسمار في نعش الدولة وترك ندوب لا أدري اذا بالإمكان معالجتها في جسد التعايش اللبنانين".



