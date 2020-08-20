هادية حسني: حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول للمركز 35 عالميا.. وقريبون من الأولمبياد ..فيديو

أكدت هادية حسني لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة علي إقتراب تأهلهم إلى بطولة أولمبياد طوكيو والتى كان من المقرر إقامتها في 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت هادية في تصريحات خاصة لصدي البلد: لم نتأهل رسميا إلي بطولة اولمبياد طوكيو 2020 ولكن موقفنا قوي جدا قبل فترة التوقف منتصف شهر مارس ودخلنا ضمن تصنيف أفضل 50 لاعبا.
وأكملت: حاليا نحن أول أفريقيا والمركز 35 علي العالم باقي 5 بطولات فقط علي التأهل إلي الاولمبياد طوكيو لو حافظنا علي مركزنا سنتأهل بسهول اليها حال إقامتها عام 2021 .
وأردف: حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول إلي تصنيف أفضل 50 لاعبا وتم تحقيقه للمرة الأولى علي مستوى أفريقيا والعرب.
وعن الاستعدادات الحالية قالت هادية: استعدادنا الحالي إلي بطولة العالم لفرق بنات وهي أول مرة نتأهل لها دائما كان التأهل لميرشيوس ونيجيريا وجنوب أفريقيا كما حققنا بطولة افريقيا في شهر فبراير الماضي وحققنا البطولة التي أقيمت في مصر لأول مرة في بطولات الفرق بنات وتأهلنا لبطولة العالم في شهر 10 وهذه أول بطولة بعد فترة التوقف