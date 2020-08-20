هادية حسني: حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول للمركز 35 عالميا.. وقريبون من الأولمبياد ..فيديو

أكدت هادية حسني لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة علي إقتراب تأهلهم إلى بطولة أولمبياد طوكيو والتى كان من المقرر إقامتها في 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضافت هادية في تصريحات خاصة لصدي البلد: لم نتأهل رسميا إلي بطولة اولمبياد طوكيو 2020 ولكن موقفنا قوي جدا قبل فترة التوقف منتصف شهر مارس ودخلنا ضمن تصنيف أفضل 50 لاعبا.





وأكملت: حاليا نحن أول أفريقيا والمركز 35 علي العالم باقي 5 بطولات فقط علي التأهل إلي الاولمبياد طوكيو لو حافظنا علي مركزنا سنتأهل بسهول اليها حال إقامتها عام 2021 .





وأردف: حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول إلي تصنيف أفضل 50 لاعبا وتم تحقيقه للمرة الأولى علي مستوى أفريقيا والعرب.



