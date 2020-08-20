AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هادية حسني: حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول للمركز 35 عالميا.. وقريبون من الأولمبياد ..فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:49 م
هادية حسنى
هادية حسنى
Advertisements
عبدالله هشام تصوير إبراهيم قنديل
أكدت هادية حسني لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة علي إقتراب تأهلهم إلى بطولة أولمبياد طوكيو والتى كان من المقرر إقامتها في 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت هادية في تصريحات خاصة لصدي البلد: لم نتأهل رسميا إلي بطولة اولمبياد طوكيو 2020 ولكن موقفنا قوي جدا قبل فترة التوقف منتصف شهر مارس ودخلنا ضمن تصنيف أفضل 50 لاعبا.

وأكملت: حاليا نحن أول أفريقيا والمركز 35 علي العالم باقي 5 بطولات فقط علي التأهل إلي الاولمبياد طوكيو لو حافظنا علي مركزنا سنتأهل بسهول اليها حال إقامتها عام 2021 .

وأردف: حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول إلي تصنيف أفضل 50 لاعبا وتم تحقيقه للمرة الأولى علي مستوى أفريقيا والعرب.

وعن الاستعدادات الحالية قالت هادية: استعدادنا الحالي إلي بطولة العالم لفرق بنات وهي أول مرة نتأهل لها دائما كان التأهل لميرشيوس ونيجيريا وجنوب أفريقيا كما حققنا بطولة افريقيا في شهر فبراير الماضي وحققنا البطولة التي أقيمت في مصر لأول مرة في بطولات الفرق بنات وتأهلنا لبطولة العالم في شهر 10 وهذه أول بطولة بعد فترة التوقف  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. تسنيم جمال لاعبة نادي الشمس: نسعى لتكوين منتخب يد للسيدات وإبرام عقود للاعبات

هايدى عادل بطلة الخماسى الحديث تكشف خطة الاستعداد لأولمبياد طوكيو.. فيديو

ترشيحاتنا

مصرع أسرة كاملة.. تعرف على قرارات النيابة في حريق شقة بدار السلام

الغيابات تحاصر الأهلي قبل موقعة الزمالك السبت

أسلحة كارتيرون الفتاكة في القمة 120 أمام الأهلي

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

محمود متولي يُغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

لقاح كورونا الروسي ممنوع لهذه الفئات.. تعرف عليها