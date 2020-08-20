ماذا فعل الرسول فور دخوله المدينة المنورة.. أحمد عمر هاشم يرد "فيديو"

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة استقبله الأنصار وأهل المدينة رجالا، ونساءً، شيوخا، ورهبانًا.





وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC، أن أهل الأنصار وأهل المدينة استقبلوا الرسول مهللين فرحين بعبارات "طلع البدر علينا".









وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم ، إلى أن الرسول بعد نزوله المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد.



