٣٥ يوما فترة وقاية المتعافى.. أستاذ جهاز هضمي: الدولة تعاملت باحترافية في أزمة كورونا

قال الدكتور محمد حسن المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، إن الدولة قامت بدور فعال في السيطرة على جائحة كورونا، والتعامل معها باحترافية.







وأضاف الدكتور محمد حسن المنيسي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرارات مجلس الوزراء كانت حازمة وأسبقية، خلال الشهور الماضية، مؤكدا أن الخطر مازال موجودا وحتى إيجاد لقاح للفيروس.









وأوضح أستاذ الجهاز الهضمى والكبد أنه لا مجال لحصر الفيروس سوى باتباع الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن المناعة من الإصابة بالفيروس مرة أخرى من الممكن أن لا تمتد سوى 35 يوما فقط، وبالتالي هناك احتمالية إصابة الشخص بالفيروس مرة أخرى.









وأشار "المنيسي" إلى أن المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته، وعدم نقل المرض للآخرين، موضحا أن الحرية الشخصية تتوقف عند إيذاء الآخرين.









وأكد ضرورة الاستمرار في تغليظ العقوبات في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من كورون ا.



