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حوادث

هدداه بكلب.. تجديد حبس المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي الهمم في إمبابة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:22 م
الضحية
الضحية
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ندى حمودة- أحمد مهدي
جددت محكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي القدرات الخاصة وترويعه عن طريق استخدام كلب ملك أحدهما، 15 يوما.


كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لشاب من ذوي القدرات الخاصة يتم التنمر به وترويعه عن طريق بعض الأشخاص باستخدام كلب ملك أحدهما، وقد أثار مقطع الفيديو حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمة من ارتكبوا ذلك الفعل.


وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "حلاق" و"عاطل"، من جيران الضحية، وأنهما قاما بالتنمر على المجني عليه، وتصويره في مقطع فيديو وعرضه على صفحات التواصل الاجتماعي لزيادة عدد المشاهدات.


وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما والكلب الذى ظهر فى الفيديو.


وتحفظت القوات على المتهمين الاثنين وهما "عاطل وحلاق"، بعد أن اتهمتهما أسرة المجني عليه بالتنمر، وتمت إحالتهما لجهات التحقيق التى باشرت التحقيق وأمرت النيابة العامة بحبسهما.
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