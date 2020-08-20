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تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات.. تنفيذ 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 36 مليار جنيه.. صرف 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق بأطوال 2300 كيلو متر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:40 م
رفع كفاءة الطرق الداخلية
رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحليات
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ايمان البكش
  • وزارة التنمية المحلية:
  • تنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين
  • البدء في 12 محافظة كمرحلة أولى
  • تحديد 197 مشروعًا على مستوى الـ 12 محافظة 
  • تحديد أطوال حوالي 837.5 كم لتطويرها بتكلفة 2 مليار جنيه
  • استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف


تتعاون وزارة التنمية المحلية والنقل لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين من خلال رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، والتى ستساهم في تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق وتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية، واستهدفت الخطة المعتمدة لرفع كفاءة الطرق الداخلية المحلية من  1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024، ورفع كفاءة طرق محلية بطول حوالى 15 ألف كيلو متر وتنفيذ 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين بين القرى والمدن ونقل السلع والبضائع.

 
وقالت الوزارة إنه تم صرف مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر، وتنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019.


وأوضحت الوزارة أنه تم البدء في 12 محافظة كمرحلة أولى تشمل محافظات "القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا"، وتم تحديد 197 مشروعًا على مستوى الـ 12 محافظة تم اختيارها وفقًا للمعايير التى تم تحديدها بإجمالى أطوال حوالي 837.5 كم وتكلفة إجمالية مقدارها  2 مليار جنيه.


وتتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى.


ويتم استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، حيث يتم   استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد ويجرى استخدام هذه التقنيات الحديثة في عدد من الطرق بالمحافظات مثل طريق بركة السبع / شبين الكوم وطريق جنزور / بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسيتم التوسع في استخدامها في باقي المحافظات.
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