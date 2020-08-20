محافظ بني سويف يعتمد نتيجة اختبارات تحديد المستوى لعدد من الدورات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة اختبارات تحديد المستوى لمجموعة الدورات التي سوف يتم تنفيذها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ضمن الخطة التدريبية للعام2020/2021،والتي تستهدف تأهيل وصقل مهارات العاملين بالمحليات وخلق كوادر قيادية شبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالعمل التنفيذي من خلال اتباع أساليب جديدة ومبتكرة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.





وأكد المحافظ على أهمية تلك الدورات ضمن خطة وزارة التنمية المحلية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية،التي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .





مشيرا إلى أهمية استمرار تطوير منظومة التدريب للعاملين وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا واطلاعهم على آخر مستجدات قوانين وتشريعات العمل،مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معايير النزاهة والشفافية ومجابهة الفساد المالي والإداري.





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من جهته أكد اللواء هشام شادي السكرتير العام،أنه تم عقد الاختبارات "على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين" بالديوان العام والمجلس الشعبي المحلي،وشملت اختبارات لتحديد المستوى في دورات(إعداد مدربين tot،تحليل البيانات باستخدام برنامج spss للعاملين بمراكز المعلومات،دورة قادة المستقبل،التحول الرقمي"برامج أوفيس وأساسيات الحاسب"،إدارة المشروعات pmp،تصميم الشبكات والأمن السيبراني لمراكز المعلومات والتحول الرقمي،اللغة الإنجليزية،نظم المعلومات الجغرافية gis)، مشيرا إلى تكليف مدير الموارد البشرية باتخاذ مايلزم بالتنسيق مع الجهة المعنية بالوزارة.





من ناحيته أكد أحمد مرسي مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام،أنه تم تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف في هذا الشأن ، واعتبار الموضوع من الأولويات التنفيذية ، حيث تم إرسال أسماء المرشحين من الحاصلين على أعلى الدرجات لمركز التدريب بسقارة تمهيدًا لحضور اختبارات تحديد المستوى الثاني.







