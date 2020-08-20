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إعلان نتيجة الفرق النهائية بـ زراعة عين شمس عبر هذا الرابط .. عميد آداب: توفير متطلبات تفعيل وحدة محو الأمية .. و كلية التجارة تحدد موعد فتح باب التقديم ونتائج القبول بالشعب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:19 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
_ إعلان نتيجة الفرق النهائية بزراعة عين شمس.. من هنا
_ عميد آداب عين شمس: 
توفير المتطلبات اللازمة لتفعيل وحدة محو الأمية 
_ للتقديم بشعبة اللغة الفرنسية.. تجارة عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة


قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس يمكن لطلاب الفرق النهائية معرفة نتيجتهم من خلال هذا اللينك اضغط هنا 


وأضاف عميد الكلية خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن كلية الزراعة من أولى الكليات بالجامعة التي أعلنتها نتائج الفرق النهائية للعام الجامعي 2019/2020.

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ويذكر أن  بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو  وكانت  نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.

وأوضح الدكتور أحمد ، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كانت  تسير بشكل هادئ للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.


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وأشار عميد كلية زراعة ، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بامتحانات طلاب الفرق النهائية 

أكد مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، توفير جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتفعيل دور الوحدة محو الأمية وتعليم الكبار وإتاحة الدورات المجانية المكثفة عبر الإنترنت.


وقال عميد كلية الآداب إن ذلك يتم بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وذلك إيمانًا بأهمية الدور الرائد الذى تلعبه الكلية فى المشاركة المجتمعية الفعالة فى مواجهة مشكلة محو الأمية والتعريف بخطورتها على المجتمع المصرى.


وقامت كلية الآداب جامعة عين شمس بإنشاء وافتتاح وحدة محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، وبالتعاون مع الدكتور عاشور عمرى، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد الدكتور محمد قاسم، منسق الوحدة بالكلية، أنه تم إعداد دليل لمشاركة طلاب الكلية فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى تقديم دعم كبير من قبل الجامعة وهيئة تعليم الكبار للطلاب المشاركين فى محو أمية مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع.

فيما أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وأعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة ان التقديم بشعبة اللغة الفرنسية  مستمر حتي يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر.

وأكد أنه يتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتى الخميس ١٧ سبتمبر ، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول، أما برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية. 


وأوضح  الدكتور خالد قدري عميد الكلية انه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى اوشن  وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتي الاحد ١١ اكتوبر.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

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