إعلان نتيجة الفرق النهائية بـ زراعة عين شمس عبر هذا الرابط .. عميد آداب: توفير متطلبات تفعيل وحدة محو الأمية .. و كلية التجارة تحدد موعد فتح باب التقديم ونتائج القبول بالشعب

_ عميد آداب عين شمس:

توفير المتطلبات اللازمة لتفعيل وحدة محو الأمية

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وأشار عميد كلية زراعة ، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بامتحانات طلاب الفرق النهائية

وأشار عميد كلية زراعة ، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بامتحانات طلاب الفرق النهائية

وأوضح الدكتور أحمد ، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كانت تسير بشكل هادئ للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أحمد ، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كانت تسير بشكل هادئ للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ويذكر أن بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وكانت نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.

ويذكر أن بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وكانت نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.

وأضاف عميد الكلية خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن كلية الزراعة من أولى الكليات بالجامعة التي أعلنتها نتائج الفرق النهائية للعام الجامعي 2019/2020.

وأضاف عميد الكلية خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن كلية الزراعة من أولى الكليات بالجامعة التي أعلنتها نتائج الفرق النهائية للعام الجامعي 2019/2020.

أكد مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، توفير جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتفعيل دور الوحدة محو الأمية وتعليم الكبار وإتاحة الدورات المجانية المكثفة عبر الإنترنت.









وقال عميد كلية الآداب إن ذلك يتم بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وذلك إيمانًا بأهمية الدور الرائد الذى تلعبه الكلية فى المشاركة المجتمعية الفعالة فى مواجهة مشكلة محو الأمية والتعريف بخطورتها على المجتمع المصرى.









وقامت كلية الآداب جامعة عين شمس بإنشاء وافتتاح وحدة محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، وبالتعاون مع الدكتور عاشور عمرى، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.



