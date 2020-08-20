12 فندقا بـ 5 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلم خلال هذا الأسبوع 12 فندقا بخمسة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة جنوب سيناء هما كينج سنفرو الفراعنة ريف، وكنابش، وفندقين بمحافظة البحر الأحمر هما دافنشي، والمخيم الفضي، بالإضافة إلى 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي بيراميزا، والتونسي، وتيوليب، وهامبورج، وكينج، وفندق لابلايا بمحافظة مطروح، وفندقين بالعين السخنة بمحافظة السويس هما امباير هوتيل، والجبل (بيازا سابقا).





وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن إلى 656 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.



