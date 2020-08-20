عبد الله الخولي: إتقاني اللغة العربية مكنني من الانتقال لإذاعة القرآن الكريم.. فيديو

قال الإعلامي عبد الله الخولي ، إن اللغة العربية هي التي مكنته من الانتقال من تقديم نشرة الأخبار، إلى مذيع بإذاعة القرآن الكريم، موضحا أنها كانت أمنيته.









وأضاف الإعلامي عبد الله الخولي، خلال حواره لـ "أخبار مصر" مع الإعلامي أيمن عدلي، أنه كان التردد على مكتب فهمي عمر، بإذاعة القرآن الكريم، والذي أرسل خطابًا رسميًا لرئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، عندما علم عن تأخيرهم في نقله لإذاعة القرآن الكريم.









وأشار "الخولي" إلى أنهم ظنوا في الإذاعة أنه يمتلك واسطة من مكتب الأستاذ فهمي عمر بالأخبار، لافتًا إلى دوره الكبير بعد ذلك في انتقاله لـ إذاعة القرآن الكريم.









وأوضح أن لقاءها بالإعلامية لمياء فهمي أعطاه شهرة كبيرة، وكأنه يعمل بالإذاعة منذ سنوات كثيرة.









وتابع "الخولي" أن الإنسان عليه السعي والاجتهاد، لأن السعي يكلله الله بالإنجاز وتحقيق الأهداف.