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مرأة

بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:31 م
موضة أحذية جديدة
موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا
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حياة عبد العزيز
انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الصور لـ أحذية ذات الكعب العالي بين الفتيات، ذات الألوان الجذابة حيث الأحمر والأبيض والأسود.

لكن فور انتشارها على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي على موقع الانستجرام أثارت الجدل، وذلك لتزيين الأحذية بقطع السفنج من الأمام والخلف.

وجاء الاسفنج ذات الألوان الزاهية مثل اللبني والأصفر، وذلك لتغيير شكل الحذاء نهائيا، وتكون بشكل مختلف وجديد.

وانهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا بطريقة تتسم بالسخرية، ومن أبرزها "سفنج مواعين، موضة بعد حجر كورونا، سفنج السرير والكراسي".

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بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور
بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور
بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور
بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور
بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور
بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور
بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور
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