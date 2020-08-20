بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور





لكن فور انتشارها على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي على موقع الانستجرام أثارت الجدل، وذلك لتزيين الأحذية بقطع السفنج من الأمام والخلف.





وجاء الاسفنج ذات الألوان الزاهية مثل اللبني والأصفر، وذلك لتغيير شكل الحذاء نهائيا، وتكون بشكل مختلف وجديد.





وانهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا بطريقة تتسم بالسخرية، ومن أبرزها "سفنج مواعين، موضة بعد حجر كورونا، سفنج السرير والكراسي".





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