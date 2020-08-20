من محدود الدخل إلى رجل الأعمال.. 5 تشريعات مرتقبة تحت قبة الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.





جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي عُقد أمس الأربعاء، حيث أصدر لاشين القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84 .58% وعدد الاصوات الباطلة مليون و381 الف بنسبة 15.42%.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز التشريعات ومشروعات القوانين المرتقبة على أجندة النواب الجدد:





في البداية، قال الطيار محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس الجديد سيسعى إلى دراسة مشروعات قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية والمواريث، بجانب كافة القوانين المحالة إليه من قبل مجلس النواب القادم أو المُحالة من قبل رئيس الجمهورية، هذا بخلاف دراسة الاتفاقيات والقرارات الدولية.





وأكد نائب الشيوخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس سيكون له دور كبير في استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، فضلا عن تعزيز السلام الاجتماعي والحقوق والحريات وتوسيع النظام الديمقراطي.

بدوره أعلن النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ الجديد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، عن أجندته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيركز على الملفات الخاصة بتمكين وتأهيل الشباب، تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن دعم محدودي الدخل.

جاء ذلك تعليقا على فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي ترشح فيها ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، برفقة 4 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، والتي فازت في الانتخابات بجميع أعضائها.





فيما أعلن نائب الشيوخ محيى حافظ، عن تقدمه بمشروع قانون يركز على "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يمنح صلاحيات للبنوك والدولة بتشغيل المصانع المتوقفة رغم أنف أصحابها، كما يمنح التشريع حق شراء هذه الأصول والأسهم من قبل المصانع والشركات الآخرى لتشغيلها وتمويلها وبذلك يتم إنقاذ المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها.



