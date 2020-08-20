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وزارة الزراعة تكشف تفاصيل مبادرة تسمين العجول .. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:16 م
محمد القرش
محمد القرش
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ريهام فيكتور
قال محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن مشروع " أحباء البتلو "،هدفة توفير البروتين الحيوانى للمواطن المصرى ، لافتا إلى انه عند ذبح رؤس البتلو فى أوزان صغيرة سنًا كنا نحصل على على أوزان لحم ما بين 80 لـ 100 كيلو .

وأضاف محمد القرش ،خلال حواره ببرنامج ، " الحدث اليوم " ، المذاع على فضائية ، " الحدث " ، أننا عند الانتظار أقل من سنة  قد نصل إلى وزن 400 كيلو .

وأشار  المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إلى أن إلى انه صدر قرار للدبح فى المجازر بعد وزن 400 كيلو ، لذلك فرضنا على المواطن أو الفلاح فى  عدم ذبح المواشى حتى فترة زمنية قد تصل إلى عام .

وتابع  المتحدث باسم وزارة الزراعة ،أننا قمنا بتوفير تمويل للمربين والمزارعين ، منوها إلى ان التمويل يستهدف فئة صغار المربين ويصل إلى 10 رؤس .
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