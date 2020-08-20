وزارة الزراعة تكشف تفاصيل مبادرة تسمين العجول .. فيديو

قال محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن مشروع " أحباء البتلو "،هدفة توفير البروتين الحيوانى للمواطن المصرى ، لافتا إلى انه عند ذبح رؤس البتلو فى أوزان صغيرة سنًا كنا نحصل على على أوزان لحم ما بين 80 لـ 100 كيلو .





وأضاف محمد القرش ،خلال حواره ببرنامج ، " الحدث اليوم " ، المذاع على فضائية ، " الحدث " ، أننا عند الانتظار أقل من سنة قد نصل إلى وزن 400 كيلو .





وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إلى أن إلى انه صدر قرار للدبح فى المجازر بعد وزن 400 كيلو ، لذلك فرضنا على المواطن أو الفلاح فى عدم ذبح المواشى حتى فترة زمنية قد تصل إلى عام .



