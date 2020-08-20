الغرفة التجارية: قلة المعروض السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

قال سكرتير عام بـ الغرفة التجارية، نادى نجيب، إن الذهب سلعة عالمية، ويتأثر بالبورصات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب حدث عالمى، والسوق المصرية مفتوحة وتتأثر بأسعار الذهب عالميًا.









وأضاف سكرتير عام بـ الغرفة التجارية، فى مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن قلة المعروض هى السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب ، خاصة أنه فى البورصات العالمية يتم شراء الذهب بالأطنان.









وأكد أن هناك إقبالا كبيرا على شراء معدن الذهب الثمين، ما يسبب ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية، منوهًا إلى أن جائحة كورونا أثرت على الدول كلها اقتصاديًا وعلى أسعار الذهب فى العالم كله بسبب ركود حركة البيع والشراء فى فترة الغلق.









وأوضح أن الذهب سلعة تتأثر بالحالة الاقتصادية وسعر النقد وحالة السلم والحرب، والسوق التجارية، مشددًا على أنه تم طرح كميات كبيرة من الذهب للسيطرة على أسعار الذهب فى الأسواق لتصبح سعر الأوقية عالميًا 1933 دولارا.









وأشار إلى أن سعر جرام الذهب فى مصر اقترب من الألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة مصنعية الذهب، موضحا أن الجرام وصل إلى 952 جنيها، ووصل اليوم إلى 860 بانخفاض 90 جنيها.