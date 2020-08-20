محافظ بني سويف: إعادة توزيع الأسواق والمواقف لتحقيق السيولة المرورية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من المواقع المقترحة لتنفيذ خطة المحافظة لإعادة توزيع بعض الأماكن الخدمية الحيوية كمواقف السيارات والأسواق .





رافق المحافظ خلال جولته: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء محمود ضياء رئيس مدينة ومركز بني سويف،والعميد محمد أبو السعد مدير عام المرور، وعدد من التنفيذيين المعنيين.





حيث تجرى دراسة عدد من المواقع البديلة لإعادة توزيع المواقف وخطوط السير داخل مدينة بني سويف،مع مراعاة عدد من المعايير والاشتراطات التي تضمن تحقيق عدد من الأهداف الحيوية مثل: السيولة المرورية المطلوبة،والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة العاصمة،والقضاء على العشوائية،وتوفير أماكن تقدم خدمة أفضل للمواطن ، بجانب الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.





كما تفقد المحافظ سوق الجملة بمدينة بني سويف ، متابعا الوضع القائم بالسوق،وتبادل الحديث مع المستفيدين من خدمات السوق ، ومقترحات تطويره، وتيسير الخدمات به،مناقشات مع المسئولين الجدوى الاقتصادية للسوق،ومتطلبات رفع كفاءته،وتحقيق أكبر استفادة منه في قطاع الأسواق والذي يعتبر من القطاعات الحيوية الهامة.





وشملت جولة المحافظ عدد من الأماكن الأخرى كموقف محي الدين ، والمنطقة التجارية المحيطة به، مرورًا بمنطقة حوض الدلالة ، وشوارع عبد السلام عارف ، وصلاح سالم ، وترعة العميا ، وغيرها من المواقع والشوارع.





حيث شدّد محافظ بني سويف على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع خاصة الشوارع الجانبية، التي يلاحظ بها من خلال المرور والتقارير الميدانية للجان المتابعة"التي يتابع أعمالها المحافظ شخصيا"، والتي رصدت تدني مستوى النظافة في بعض الأماكن بالشوارع الجانبية بالمدينة العاصمة، موجها بضرورة رفع القمامة أولا بأول من نقاط التجميع ، مع دارسة مواقع النقاط الحالية ، وإمكانية تغيير مواقع بعضها بحيث لا يحدث تضرر لبعض المناطق السكنية.





وكلف محافظ بني سويف رئيس قرية تزمنت بالتنسيق مع الكهرباء لسرعة إصلاح عمود كهرباء مائل بإحدى الطرق الفرعية، حيث لاحظه المحافظ خلال خط سيره، مشددًا أن يتم الإصلاح خلال 24 ساعة، مع التنبيه بعدم الاقتراب منه لحين إصلاحه، مطالبا لجان المتابعة بوضع مثل تلك الموضوعات في الاعتبار، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.