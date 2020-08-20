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حوادث

التحريات في حادث الصف: سائق الأتوبيس أضطر للانحراف فدهس ضابطا وأمين شرطة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:30 م
حادث - ارشيفيه
حادث - ارشيفيه
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ندى حمودة- أحمد مهدي
كشفت التحريات الأولية لاجهزة امن الجيزة في حادث استشهاد ضابط وأمين شرطة بحادث علي طريق الكريمات، أن قائد الأتوبيس فور ضبطه قال أنه إضطر للانحراف بجانب الطريق حتى لا يصطدم بسيارة أمامه، فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالضحايا، مشيرا إلى أنه كان في طريقه لتوصيل عدد من الركاب إلى إحدى المحافظات عبر طريق الكريمات. 

وإنتقلت نيابة جنوب الجيزة لمعاينة موقع الحادث للوقوف علي أسبابه وملابساته وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بوقوع تصادم علي طريق الصف وحدوث وفيات واصابات، انتقلت علي الفور قوة امنية وتبين من الفحص انه اثناء تركز قول أمني علي الطريق تعطل توك توك فتوجه الضابط ومرافقيه لمساعدة السائق إلا ان اتوبيس خاص مر بجوارهم فدهسهم ما اسفرعن وفاة ضابط وامين شرطة وسائق التوك توك واصابة مجند. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .

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