الخارجية الروسية: لا يوجد أي متضررين روسيين في مالي .. فيديو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن روسيا تراقب الوضع في مالي، موضحة أن إغلاق الدول الإفريقية حدودها معها لا يعد أمر قانوني.





وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه لا يوجد أن متضررين روسيين بدولة مالي، وفقا لتصريحات السفارة الروسية بـ مالي.





وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى ان روسيا تدعو لعدم زيارة مالي إلى أن تستقر بها الأوضاع الأمنية بالدولة.





كما أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الافريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.





‎ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، انطلاقًا من دور دولة الإمارات مع مجموعة دول الساحل وحرصها على الأمن والاستقرار في جمهورية مالي والمنطقة.