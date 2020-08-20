AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخارجية الروسية: لا يوجد أي متضررين روسيين في مالي .. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:37 م
المتحدثة بأسم الخارجية
المتحدثة بأسم الخارجية الروسية
Advertisements
نورهان رأفت
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن روسيا تراقب الوضع في مالي، موضحة أن إغلاق الدول الإفريقية حدودها معها لا يعد أمر قانوني.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه لا يوجد أن متضررين روسيين بدولة مالي، وفقا لتصريحات السفارة الروسية بـ مالي.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى ان روسيا تدعو لعدم زيارة مالي إلى أن تستقر بها الأوضاع الأمنية بالدولة.

كما أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الافريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

‎ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، انطلاقًا من دور دولة الإمارات مع مجموعة دول الساحل وحرصها على الأمن والاستقرار في جمهورية مالي والمنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في برلين .. ألمانيا تتهم روسيا بتدبير عملية اغتيال مواطن جورجي

مصر تقول كلمتها والعالم يستجيب..ترحيب دولي كبير بموقف السيسي في ليبيا أمام الغزو التركي

العراق يجلى 110 مواطن من دبي بسبب فيروس كورونا

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

الوفاق تسلم محتجزين روسيين إلى تركيا

أوامر السيسي للجيش بالجاهزية الكاملة.. وتوافق مصري ــ سوداني حول سد النهضة.. وتعليق أبوظبي على انقلاب مالي.. الأبرز بصحف الإمارات

ترشيحاتنا

أخبار الفن| محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي : الحكاية مينفعش تتحكي.. أول تعليق من هالة صدقي على قضية إنكار نسب أولادها

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

شاهد.. مفاجأة الخطيب لمحمود متولي في المستشفى

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

محمد صبحى مداعبًا جمهوره : لما تشتري كلب عشان يسليك .. وتكتشف انك شغال عنده.. فيديو

بملابس جريئة.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل مجددا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تركيب الرموش في دقيقة واحدة بالمنزل

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

بملابس جريئة.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل مجددا