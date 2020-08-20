يسرا اباظة: التعليم والأحوال الشخصية علي رأس اهتمامي بـ "الشيوخ"

قالت النائبة يسرا اباظة ،عضو مجلس الشيوخ عن قائمة شرق الدلتا، ان ملف التعليم، سيكون علي راس اهتماماتها في الأجندة التشريعية التشريعية لمجلس الشيوخ .
واضافت اباظة ،في بيان صحفي ان التعليم عن بعد، خاصة بعد جائحة كورونا، سيلقي اهتمام كبيرًا من الجميع ،سواء علي مستوي مجلس الشيوخ ، أو المهتمين بالعملية التعليمية ،لافتة الي أن الدكتور طارق شوقي نجح بامتياز فى تطبيق تجربة التابلت خاصة مع ظهور جائحة كورونا .
وأشارت الي أن الملف الذى لا يقل أهمية عن ملف التعليم ،هو تعديل الأحوال الشخصية ،خاصة انه هناك العديد من الأسر التي تعاني بسبب القانون الحالي ،لافتة الي أن المرأة تتعرض الي بعض الظلم بسبب فترة الحضانة .
وأكدت انها ستركز بشكل أساسي علي جميع قضايا المرأة،خاصة ان القيادة السياسية حريصة علي دعم المرأة المصرية ،وانتصرت لها في العديد من القضايا ،وهو ما يشجعنا علي طرح العديد من المشكلات التي تهمها .
وكان أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أاسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنظام القائمة ضمن قائمة شرق الدلتا.