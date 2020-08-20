يسرا اباظة: التعليم والأحوال الشخصية علي رأس اهتمامي بـ "الشيوخ"

قالت النائبة يسرا اباظة ،عضو مجلس الشيوخ عن قائمة شرق الدلتا، ان ملف التعليم، سيكون علي راس اهتماماتها في الأجندة التشريعية التشريعية لمجلس الشيوخ .





واضافت اباظة ،في بيان صحفي ان التعليم عن بعد، خاصة بعد جائحة كورونا، سيلقي اهتمام كبيرًا من الجميع ،سواء علي مستوي مجلس الشيوخ ، أو المهتمين بالعملية التعليمية ،لافتة الي أن الدكتور طارق شوقي نجح بامتياز فى تطبيق تجربة التابلت خاصة مع ظهور جائحة كورونا .





وأشارت الي أن الملف الذى لا يقل أهمية عن ملف التعليم ،هو تعديل الأحوال الشخصية ،خاصة انه هناك العديد من الأسر التي تعاني بسبب القانون الحالي ،لافتة الي أن المرأة تتعرض الي بعض الظلم بسبب فترة الحضانة .





وأكدت انها ستركز بشكل أساسي علي جميع قضايا المرأة،خاصة ان القيادة السياسية حريصة علي دعم المرأة المصرية ،وانتصرت لها في العديد من القضايا ،وهو ما يشجعنا علي طرح العديد من المشكلات التي تهمها .





وكان أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أاسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنظام القائمة ضمن قائمة شرق الدلتا.