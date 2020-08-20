قيادية بحزب مستقبل وطن: الحزب أحسن الاختيار والشيوخ بمثابة المطبخ السياسي في مصر

قالت عبير أبو العلا القيادية بحزب مستقبل وطن أن الحزب أحسن الاختيار في ترشيح ممثلية في مجلس الشيوخ الأخير سواء فردي أو قائمة .

مشيرة إلي أن حزب مستقبل وطن أصبح من أكبر الأحزاب السياسية في الساحة لما يمتلكه من كوادر قادرة علي النهوض بالوطن والعبور بالحياة السياسية في مصر إلى بر الأمان.





وأضافت "أبو العلا "، أن الحزب اختار مرشحيه بعناية بشخصيات نقية وشفافة وبها ميزة أساسية وهو محور اهتمام مجلس الشيوخ: "ففيها تواصل بين المرشحين ووقع عليهم الاختيار في إطار ذلك التواصل".

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مؤكدة أن مجلس الشيوخ سيكون "مطبخ" السياسة والحياة السياسية المصرية بشخصيات متنوعة محبة لوطنها تطمئن كافة المواطنين "فيه إدارة ذكية تختار الأشخاص بعناية وتنطلق بالمجتمع إلي الأمام ".





وأكدت أنه من الطبيعي أن يعاد نسبة كبيرة من مرشحي الصعيد في الفردي لما تغلب عليه الطابع القبلي في تلك الانتخابات وهو الواقع الذي يفرض نفسه في كافة الانتخابات، ما يؤدى إلى بعثرة الأصوات وتفتتها بين الناخبين، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن سينجح في انتخابات الإعادة بحسم تلك الجولة بالنسبة لأفراده نظرا للتنظيم الجيد والملموس على أرض الواقع في الانتخابات الأخيرة.



