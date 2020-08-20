AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قيادية بحزب مستقبل وطن: الحزب أحسن الاختيار والشيوخ بمثابة المطبخ السياسي في مصر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:53 م
عبير أبو العلا القيادية
عبير أبو العلا القيادية بحزب مستقبل وطن
Advertisements
محمد عبدالحليم
قالت عبير أبو العلا  القيادية بحزب مستقبل وطن أن الحزب أحسن الاختيار في ترشيح ممثلية في مجلس الشيوخ الأخير  سواء فردي أو قائمة . 
مشيرة إلي أن حزب مستقبل وطن  أصبح من أكبر الأحزاب السياسية في الساحة لما يمتلكه من كوادر قادرة علي النهوض بالوطن والعبور بالحياة السياسية في مصر إلى بر الأمان. 

وأضافت "أبو العلا "، أن الحزب اختار مرشحيه بعناية بشخصيات نقية وشفافة وبها ميزة أساسية وهو محور اهتمام مجلس الشيوخ: "ففيها تواصل بين المرشحين  ووقع عليهم  الاختيار في إطار ذلك التواصل". 
إقرأ ايضا : 


مؤكدة  أن مجلس الشيوخ سيكون "مطبخ" السياسة والحياة السياسية المصرية بشخصيات متنوعة محبة لوطنها تطمئن كافة المواطنين "فيه إدارة ذكية تختار الأشخاص بعناية وتنطلق بالمجتمع إلي الأمام ".

وأكدت  أنه من الطبيعي أن يعاد نسبة كبيرة من مرشحي الصعيد في الفردي لما تغلب عليه الطابع القبلي في تلك الانتخابات وهو الواقع الذي يفرض نفسه في كافة الانتخابات،  ما يؤدى إلى بعثرة الأصوات وتفتتها بين الناخبين، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن سينجح في انتخابات الإعادة بحسم تلك الجولة بالنسبة لأفراده نظرا للتنظيم الجيد والملموس على أرض الواقع في الانتخابات الأخيرة.

Advertisements

ترشيحاتنا

رغم موجة النقد.. استشاري طب نفسي: حمو بيكا شخص ذكي

بعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. 3 فئات تصليها في المنزل ظهرًا

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

ريال مدريد يضع شرطا لضم ميسي من برشلونة

حقيقة فتح قنوات بي إن سبورتس مجانا حال تتويج باريس سان جيرمان بـ دوري الأبطال

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

بعد تقديم موعده.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

انهيار 70 جنيها للجرام.. تراجع رهيب في أسعار الذهب خلال 10 أيام

محمود متولي يُغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الرباط الصليبي

أثناء مساعدة توك توك معطل.. استشهاد ضابط وأمين شرطة دهسهما أتوبيس بالجيزة

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

شاهد.. مفاجأة الخطيب لمحمود متولي في المستشفى

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

بعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. 3 فئات تصليها في المنزل ظهرًا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تركيب الرموش في دقيقة واحدة بالمنزل

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

بملابس جريئة.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل مجددا