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أخبار البلد

محامية: طفلان تعرضا للعنف خلال ٤٨ ساعة.. والاعتراض على السوشيال ميديا فقط غير مقبول

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:39 م
القسم الديني
القسم الديني
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صدى البلد
كشفت المحامية دينا المقدم، مؤسسة مبادرة "أسرة واحدة"، النقاب عن تعرض طفلين خلال الـ 48 الساعة الماضية لحادثين مروعين، موضحة أن  طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تعمل خادمة قام مخدومها بحرقها بالمياه المغلية وتم تشويهها بالكامل، كما أصيب طفل لديه 14 عاما ويعمل فى أحد المخابز، بشلل رباعي بعد أن قام صاحب المخبز بإلقائه داخل عجانة الخبز.


وقالت دينا المقدم إن العنف الممارس ضد الأطفال جريمة بشعة تطور نوعها وأسلوبها وأدواتها على مدار السنوات الماضية دون رادع قانونى ومجتمعى، متسائلة: "من يحمى أطفالنا من القسوة والقهر والعنف الممارس ضدهم حتى داخل منازلهم؟ وكيف لا يتم مراقبة بيئة عمل الطفل؟".


وأضافت أن إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتّجار بهم وممارسة جميع أشكال العنف ضدهم وتعذيبهم هو مطلب لا نقاش فيه، حيث تشير التقديرات إلى أن مليار طفل في المرحلة العمرية 2-17 عامًا تعرّضوا لعنف بدني أو جنسي أو وجداني أو عانوا من الإهمال في العام الماضي، لذلك وجب وضع استراتيجية عمل لإنهاء هذا الفعل المشين الموجع القاسى ضد أطفالنا.


وأشارت "المقدم" إلى أن الاستراتيجية تشمل عدة نقاط أهمها:

- تنفيذ وإنفاذ القوانين بمنتهى الحسم حتى على أقارب الدرجة الأولى.


- تغيير القواعد والقيم (تغيير القواعد التي تتغاضى عن الانتهاك الجنسي للفتيات خاصة والأطفال عامة وتهيئة بيئات مأمونة).


- تحديد "البؤر الساخنة" للعنف في الأحياء ثم التصدّي للأسباب المحلية عبر ضبط الأمن الموجّه لحل المشكلة ودعم الأبوين ومقدّمي الرعاية (توفير تدريب للأبوين خاصةً صغار السن والذين أنجبوا لأول مرة على سبيل المثال).


- تعزيز الدخول والأوضاع الاقتصادية (تمويل المشروعات المتناهية الصغر والتدريب في مجال الإنصاف بين الجنسين وتقديم خدمات الاستجابة).


- ضمان تمكين الأطفال المعرّضين للعنف من الحصول على رعاية طارئة فعالة وتلقّي دعم نفسي ملائم.


 وأكدت أن جميعها أمور سهلة التنفيذ وملحة لم يعد الأمر يتحمل الصمت أو مجرد الاعتراض والاستياء على السوشيال ميديا دون عمل.


جدير بالذكر أن المحامية دينا المقدم كانت محامية الطفلة هانيا التي تعرضت للطعن من والدها وكانت كفيفة وأخذت ضده حكم سنتين.
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