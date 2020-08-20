عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: ممارسات الجماعة الإرهابية أصبحت معتادة ومفضوحة "فيديو"

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، إن محاولات الجماعة الإرهابية أصبحت ممارسات مفضوحة، وذلك للمعاداة غير المنطقية من قبلهم، وفي بعض الأمور التي تتعلق بأمور رئيسية، مثل مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.





وأضاف عبد الغني هندي، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوعي في المجتمع الداخلي للشعب المصري أصبح متزايد ،إيذاء تصرفات تلك الجماعات ، مشيرا إلى أن الأعلام بات واعيا لتلك التصرفات بشكل دائم.





وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن الجماعة الإرهابية تدعي الحريات ، ومستمرون في التعامل مع المنظمات المهددة للدول.





وأوضح "هندي" أن جماعة الاخوان الإرهابية لم تقدم عبر 90 سنة سوى فتاوى شاذة، تمس خدمتهم فقط، موضحا أن فتاويهم لا تستند لعلوم الإسلام الصحيحة.



