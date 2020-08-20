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تعليم

عميد زراعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:00 م
عميد كلية زراعة
عميد كلية زراعة جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس،إنه طبقًا وتنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات تكون بداية المرحلة الأولى لأعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 من شهر أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء 26 من الشهر نفسه.

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وأضاف عميد زراعة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه جرى تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب أثناء التسجيل. 

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وأكد الدكتور أحمد أن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم.

وأشار إلى أن عملية تسجيل الرغبات للطلاب بشكل مجاني تمامًا، كما انه يوجد عدد كاف من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات.

يذكر أن الطالب يقوم بملء 75 رغبة طبقًا للتوزيع الجغرافي.
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