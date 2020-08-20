عميد زراعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

اقرأ أيضًا:

وأضاف عميد زراعة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه جرى تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

وأضاف عميد زراعة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه جرى تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

اقرأ أيضًا:

وأكد الدكتور أحمد أن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم.





وأشار إلى أن عملية تسجيل الرغبات للطلاب بشكل مجاني تمامًا، كما انه يوجد عدد كاف من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات.





يذكر أن الطالب يقوم بملء 75 رغبة طبقًا للتوزيع الجغرافي.