AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعة المنوفية: استلام 341 تابلت و341 ماكينة نقاط لتفعيل كارت الفلاح

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:55 م
زراعة المنوفية
زراعة المنوفية
Advertisements
محمد أمين
صرح المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأن المديرية تسلمت 341 تابلت و341 ماكينة نقاط "POS"، وتم البدء فى عقد دورات تدريبية لمسئولى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة اعتبارًا من 18/8وحتى 14/9/2020 لتفعيل العملبكارت الفلاح بجميع مراكز المحافظة فى إطار سياسة الدولة للنهوض بالمنظومة الزراعة.




وأوضح الجمل أنه سيتم توزيع كارت الفلاح لـ 401 ألف و371 حائز ائتمان، و11 ألفا و546 حائز إصلاح زراعى بإجمالى 412 ألفا و917 حائزا على مستوى زمام المحافظة.


وأضاف أن الهدف من كارت الفلاح السيطرة على الحصص المدعمة وربطها بمنظومة صرف الأسمدة وتحديد المساحات المزروعة وتوفير الخدمات الإرشادية.


وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تذليل جميع العقبات لإنجاز عملية التنفيذ لمحاربة السوق السوداء وحصول المزارعين على حصتهم المقررة من الأسمدة وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، وكذا حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وإزالة جميع التعديات التى تمت عليها.


وأشار إلى الاهتمام بقطاع الزراعة وإتاحة بيانات دقيقة وموثقة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد لضمان حصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج الزراعى دون أى تلاعب، وتوفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
زراعة المنوفية: استلام 341 تابلت و341 ماكينة نقاط لتفعيل كارت الفلاح
زراعة المنوفية: استلام 341 تابلت و341 ماكينة نقاط لتفعيل كارت الفلاح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة رئيسية و11 فرعية لتطبيق الكارت الذكي للفلاح بالقليوبية

تسليم 215 تابلت للإدارات الزراعية بالقليوبية لإصدار الكروت الذكية لـ 57 ألف مزارع

يستفيد منه 57 ألف مزارع.. تفاصيل استعدادات القليوبية لمنظومة الكارت الذكي للفلاح.. شاهد

زراعة القليوبية: تدريب مسئولى الجمعيات التعاونية لتفعيل كارت الفلاح الذكى

أزمة الأسمدة الصيفية..الإرشاد الزراعى: كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة..والفلاحين: خلل إدارة وزارة الزراعة السبب فى الأزمة

تفعيلا لمنظومة الكارت الذكي للفلاح.. محافظ الفيوم يسلم مديري الجمعيات الزراعية أجهزة تابلت وماكينات صرف الأسمدة

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

حزب الله يعلق لأول مرة على حكم المحكمة الدولية في اغتيال الحريري

الملعقة السحرية من هذا المشروب لرفع مناعتك ومحاربة نزلات البرد

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

الأقوى في الجو.. لماذا تخشى إسرائيل حصول الإمارات على طائرات F-35

AdvertisementS

بعد تقديم موعده.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

انهيار 70 جنيها للجرام.. تراجع رهيب في أسعار الذهب خلال 10 أيام

محمود متولي يُغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الرباط الصليبي

أثناء مساعدة توك توك معطل.. استشهاد ضابط وأمين شرطة دهسهما أتوبيس بالجيزة

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

شاهد.. مفاجأة الخطيب لمحمود متولي في المستشفى

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

بعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. 3 فئات تصليها في المنزل ظهرًا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تركيب الرموش في دقيقة واحدة بالمنزل

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

بملابس جريئة.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل مجددا