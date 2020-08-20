زراعة المنوفية: استلام 341 تابلت و341 ماكينة نقاط لتفعيل كارت الفلاح

صرح المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأن المديرية تسلمت 341 تابلت و341 ماكينة نقاط "POS"، وتم البدء فى عقد دورات تدريبية لمسئولى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة اعتبارًا من 18/8وحتى 14/9/2020 لتفعيل العملبكارت الفلاح بجميع مراكز المحافظة فى إطار سياسة الدولة للنهوض بالمنظومة الزراعة.













وأوضح الجمل أنه سيتم توزيع كارت الفلاح لـ 401 ألف و371 حائز ائتمان، و11 ألفا و546 حائز إصلاح زراعى بإجمالى 412 ألفا و917 حائزا على مستوى زمام المحافظة.









وأضاف أن الهدف من كارت الفلاح السيطرة على الحصص المدعمة وربطها بمنظومة صرف الأسمدة وتحديد المساحات المزروعة وتوفير الخدمات الإرشادية.









وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تذليل جميع العقبات لإنجاز عملية التنفيذ لمحاربة السوق السوداء وحصول المزارعين على حصتهم المقررة من الأسمدة وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، وكذا حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وإزالة جميع التعديات التى تمت عليها.







