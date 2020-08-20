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أخبار العالم

حزب الله يعلق لأول مرة على حكم المحكمة الدولية في اغتيال الحريري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:38 م
حزب الله
حزب الله
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سمر صالح
علق حزب الله اللبناني، لأول مرة، على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وقال النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله، إن "موقف الحزب من المحكمة معروف ومبدئي، والمؤكد عدم دستوريتها".

وقال: "لدينا موقف مبدئي أيضًا بضرورة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، لافتا إلى أنه لم يتغيّر موقف الحزب من المحكمة، لا قبل قرارها ولا بعده، وجدد تأكيده قائلًا: "لا يعنينا ما صدر عنها".

وأردف فضل الله قائلًا: "بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة، نحن في حزب الله قرارنا ألا ندخل في تقييم ما صدر عنها".

وتابع: "كل طرف يقيم قرار المحكمة من زاويته، ونحن لا نرى ضرورة لنجري أي تقييم، لأنها لا تعنينا"، لافتا إلى أنه "بوعي الناس استطعنا تجاوز الفتنة وجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه".

وقال فضل الله: "شاهدنا على الشاشات من حاول الاستثمار على دماء الشهيد الحريري بالسباب والشتائم، لجرنا للفتنة"، لافتًا إلى أنه "أمام كل هذا السباب، كان هناك صبر هائل من جمهور المقاومة لمنع الانجرار للفتنة".


ورأى أنهم في "حزب الله" حريصون على البلد وعلى السلم الأهلي، مؤكدًا أن "لا خيار أمام كل الجمهور اللبناني إلا التعاون والتحاور والتلاقي". 

وشدد على أن الرأي العام اللبناني وحده قادر على التمييز بين الحقيقة والتزوير.

وأدانت المحكمة في هولندا المتهم سليم جميل عياش وبرأت ثلاثة آخرين في المحاكمة التي تناولت الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنبا، فيما تمت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.
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