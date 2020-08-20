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أخبار البلد

هل أجنحة الدواجن بمصر مصابة بفيروس كورونا.. صحة الحيوان يجيب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:57 م
أجنحة الدواجن
أجنحة الدواجن
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شيماء مجدي
لم تنتشر كورونا بين أسماك الصين فحسب، بل امتدت لتنتشر بين أجنحة الدواجن المجمدة، حيث حذرت السلطات الصينية جميع المواطنين من شراء أجنحة الدواجن المجمدة القادمة من البرازيل لاحتوائها على فيروس كورونا.


وحتى الآن لم تكتمل الصورة النهائية لانتشار الفيروس، ولا الطرق التى يتم العلاج بها أو معرفة كيفية انتقاله وكيفية مواجهته، ولكن يقوم معهد صحة الحيوان بدوره على أكمل وجه فى هذا السياق لفحص جميع العينات الواردة من الخارج.


وفى هذا الصدد، قال الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد صحة الحيوان، إنه تم اكتشاف وجود فيروس كورونا فى أجنحة الدواجن بإحدى الدول، وكذلك بعبوات الجمبرى، ولكنه لم يصل إلى مصر.


وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فيروس كورونا لم تظهر له ملامح حتى الآن ولم تكتمل صورته أو وضعه الوبائي، فما زال كل ذلك تحت الدراسة، مؤكدا أن فيروس كورونا حيوانى ولا توجد دراسات تثبت طرق انتقاله.


ونوه وكيل معهد صحة الحيوان إلى أن كلا من معهد صحة الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية يسلكان السبل الصحيحة، حيث يتم فحص الأغذية الواردة للتأكد من خلوها من أى أمراض وبائية أو فيروسات منذ بداية انتشار الفيروس وبالتالي أغذية مصر الحيوانية آمنة.


وأشار إلى أن جميع النتائج جاءت سلبية حتى الآن ولم يتم رصد أى حالة كورونا أو غيره من الأوبئة، موضحا أنه تم فحص أكثر من ١٢ ألف عينة مستوردة وكذلك مسحات للحيوانات الأليفة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.


وتابع: "نقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من قبل جميع المؤسسات البيطرية، وبالتالى جميع الأغذية المصرية آمنة".

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