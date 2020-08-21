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برلمان

سعد والنحاس وسراج الدين| أبو شقة وقيادات الوفد يزورون أضرحة الزعماء..بعد غدا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصى
يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بعد غدا الأحد 23 أغسطس بذكرى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

يقوم رئيس الوفد وقيادات الهيئة العليا ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان المركزية والشباب والمرأة بزيارة أضرحة الزعماء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة،وتبدأ وقائع الاحتفال بزيارة ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا،ويعقبها زيارة ضريح النحاس وسراج الدين في مقابر البساتين.

من المقرر التحرك من مقر الحزب في تمام الساعة الثانية عشرة لبدء الاحتفال السنوي الذي يوافق 23 أغسطس ذكرى رحيل سعد زغلول عام 1927 ورحيل مصطفى النحاس عام 1965، في حين يوافق رحيل فؤاد سراج الدين يوم 9 أغسطس عام2000.
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سعد والنحاس وسراج الدين| أبو شقة وقيادات الوفد يزورون أضرحة الزعماء

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