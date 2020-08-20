حريق هائل يلتهم منزلا بـ وادى عنتر.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.. الاهالي: النيران قضت على العقار بسرعة البرق.. وعم رمضان وعائلته كانوا على موعد مع الموت

حريق هائل يلتهم منزلا بـ وادى عنتر في دار السلام

اهالى المنطقة :

- النيران التهمت العقار بسرعة البرق

- شفنا الموت بعنينا ولم تستطع إخماد النيران

- الموت كان على موعد مع عم رمضان واسرته

- النيران امتدت من شقة فى الطابق الأرضى إلى الطابق الثالث





ليلة حزينه عاشها اهالى شارع الجمهورية بوادى عنتر فى عزبه خير الله بحى دار السلام بعد ان استيقظوا على كارثة راح ضحيتها ٥ أشخاص من أسرة واحدة ، بعد ان اشتعلت النيران فى منزلهم الصغير بالمنطقة .





البداية عندما، استيقظ سكان وادى عنتر على حريق اندلع فى عقار سكنى بالمنطقة، حيث سارعوا لإبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور وتم التعامل مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة التى دفعت بـ ٥ سيارات إطفاء و تمكنت من محاصرة كرات اللهب بعد أن امتدت النيران من شقة فى الطابق الأرضى إلى الطابق الثالث، وأثناء التعامل مع النيران والسيطرة على الحريق، تم العثور على ٥ جثث مصابين بحروق واختناقات، وتم انتشالهم، وإخطار النيابة للتحقيق.





وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من ٣ طوابق على مساحة ٦٠ مترا، وأن ماسا كهربائيا بغرفة نوم بالدور بالطابق الأول أدى إلى حريق امتد للدور الأخير تسبب فى وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص بالاختناق، وبعد فحص جثث المتوفين تبين أنهم أب وزوجته وأولاده الثلاثة، وهم رمضان محمد قطب شعبان، ٣٣ سنة، فرد أمن بشركة خاصة، وزوجته هدى شعبان محمد، ٢٨ سنة، وأبناؤهما حبيبة، ١٠ سنوات، ومالك، ٨ سنوات، وروان، ٤ سنوات.





ومن جهته ، افاد الجيران الناجون من الموت فى اقوالهم امام رجال المباحث أنهم استشعروا انبعاث رائحه دخان من شقة بالطابق الاول ، ولم تمر دقائق معدودة الا وامتدت كرات اللهب الى خارج الشقة من الطابق الاول لتصل الى المنزل المكون من ٣ طوابق .





واضافوا بأن النيران لم تحرق شققهم من الداخل فالحريق امتد من غرفة نوم بالطابق الاول لتحرق واجهه المنزل بالكامل من الخارج فهرولنا جميعا مسرعين خارج المنزل ، الا ان الموت كان على موعد مع عم رمضان واسرته ليلقوا مصرعهم حرقا ولم نستطع انقاذهم .