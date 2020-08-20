سلطة بلا دولة.. لبنان ينفلت من قبضة حزب الله الملطخة بدم رفيق الحريري.. حسابات نصر الله تضعه في مواجهة الشارع.. والنخبة الحاكمة تختنق بفسادها

حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يأتي وسط أزمة سلطة عميقة

وعود حزب الله بشأن مكافحة الفساد تحولت إلى نكتة شعبية

الشارع اللبناني يتهم حزب الله بحماية النخبة الحاكمة الفاسدة

حزب الله ينتظر تغيير الرئيس الأمريكي أو تسوية بين طهران وواشنطن









بعد خمسة عشر عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ، صعد حزب الله ليصبح القوة المهيمنة في بلد ينهار الآن من تحت قدميه وسط سلسلة من الأزمات المدمرة.









وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمدعومة من الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي عضوا بحزب الله المدعوم من إيران بالتآمر لقتل الحريري في تفجير عام 2005 وبرأت ثلاثة آخرين.









وبحسب وكالة "رويترز"، يأتي قرار المحكمة الدولية في وقت يتداعى فيه الاقتصاد اللبناني، وسط غياب شبه تام لمؤسسات الدولة، من الأجهزة الأمنية إلى رئاسة الجمهورية، التي يتولاها الجنرال ميشال عون الحليف لحزب الله، ووسط أزمات مركبة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

















ويزعم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الحزب لا يسيطر على الحكومة اللبنانية ولا يتمتع بأغلبية نيابية مطلقة في البرلمان تتيح له التصرف منفردًا، لكن التوصيف الأدق هو أن لبنان يتفلّت من قبضة حزب الله، وفق تعبير مصدر مقرب من حلفاء للحزب.









وأضاف مصدر " من خلال الحصول على الأغلبية النسبية (في الانتخابات البرلمانية) والرئيس إلى جانبهم، اعتقدوا أنهم يسيطرون على البلاد، لكن ما حدث الآن مع حزب الله وحلفائه هو أنهم حصلوا على السلطة لكنهم خسروا الدولة والشعب".









ويواجه حزب الله انتقادات متزايدة لفشله الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فوزه بأغلبية برلمانية مع حلفائه في 2018، واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي دعمها الحزب بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على أثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق في أكتوبر الماضي.









ونقلت الوكالة عن الخبير بشئون الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد فواز جرجس أن "لبنان يواجه الآن أحد أهم التحديات منذ استقلاله عن فرنسا في 1943، وليست الدولة وحدها هي من تواجه أزمة مركبة وإنما حزب الله أيضًا. أخشى أن يكون حكم المحكمة الدولية بمثابة شرارة تفجير. ستصبح البلاد المنقسمة بالفعل أكثر استقطابًا على أسس طائفية بدلًا من الخطوط السياسية والأيديولوجية".









وأضاف جرجس "ما لا يفهمه حزب الله بشأن انفجار مرفأ بيروت والغضب والاحتجاجات هو أن الناس ينظرون إليه باعتباره أحدث مظهر من مظاهر النخبة الفاسدة ويحملونه مسئولية حماية هذه النخبة. حزب الله يفقد أسطورته داخل لبنان".









ويقول مانحون غربيون إنهم لن يساعدوا لبنان بدون إصلاحات جوهرية لنظامه الفاسد. ونقلت الوكالة عن زميل مركز كارنيجي الشرق الأوسط مهند الحاج علي قوله إن "حزب الله فشل فشلًا ذريعًا في الوفاء بوعده الانتخابي بمحاربة الفساد. لقد أصبحت حملته ضد الفساد نكتة شعبية. لم يكن حزب الله في وضع أضعف مما هو عليه الآن، كما هو الحال مع معظم مكونات النخبة السياسية".









ولا يُعد حزب الله القوة المهيمنة في لبنان فحسب، بل يُنظَر إليه على أنه يحمي الطبقة السياسية الفاسدة التي دفعت لبنان إلى الحضيض. وقد تخلى عنه عدد لا يُستهان به من حلفائه بعد انفجار مرفأ بيروت، لا سيما من الأوساط المسيحية.





وأوضحت الوكالة أن المزاج الميال إلى حزب الله تغير بعد أن ألقى نصر الله خطابًا متلفزًا ينفي فيه المسئولية عن الانفجار ويحذر المتظاهرين من أن أي هجمات أخرى على النظام وقادته ستقابل برد قوي.





وشرح جرجس أنه "كان من المنتظر أن يطل نصر الله على جمهوره ويقول إنه سيفعل أي شيء لمعرفة ملابسات ما حدث وأنه يقف مع الناس، لكن حزب الله لديه أولويات جيواستراتيجية لا تتمحور بالضرورة حول لبنان".





وأضاف جرجس " يريد حزب الله الحفاظ على موقعه القوي في البلاد، ويريد الحفاظ على أسلحته، ويريد الحفاظ على حق الفيتو في عملية صنع القرار بينما يريد في نفس الوقت إخبار الناس بأنه ضد الفساد وأنه مختلف عن النخبة الحاكمة الفاسدة".





وقال خليل جبارة، زميل معهد عصام فارس اللبناني للسياسات العامة والشئون الدولية، إنه " بعد انفجار مرفأ بيروت، من الواضح أن النظام السياسي على وشك الانهيار. هدف حزب الله اليوم هو إطالة عمر النظام السياسي اللبناني".





وعلى الرغم من أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تجد أي دليل على تورط مباشر من قبل قيادة حزب الله في اغتيال رفيق الحريري، إلا أن القضاة قالوا إن مقتل الحريري كان عملًا إرهابيًا ذا دوافع سياسية، ويقول محللون إن الحكم من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها حزب الله، الذي صنفته بالفعل الولايات المتحدة وعدة جهات أخرى باعتباره جماعة إرهابية.









ويأتي التحدي الذي يواجه حزب الله في الوقت الذي تتعرض فيه قواته في سوريا لهجمات منتظمة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتتعرض الميليشيات الحليفة له ولإيران في العراق لضغط كثيف من الولايات المتحدة والحكومة العراقية.





ويرجح معظم المحللين أن حزب الله سينتظر بصبر، على أمل أن يعمل الوقت لصالحه، إما من خلال وصول رئيس أمريكي جديد إلى البيت الأبيض أو صياغة تفاهم جديد محتمل بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.