بعد إعلان عودتها.. صحة البرلمان: إلغاء صلاة الجمعة داخل المساجد المخالفة





وأوضح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المساجد المخالفة سستعرض للغلق وعدم إجراء الصلاة بها حفاظا على المصلين، مطالبا بضرورة اتباع الاجراءات التي يتم اتباعها في صلوات الجماعة التي سبق عودتها من قبل كجزء من خطة التعايش التي نفذتها الحكومة خلال الشهر الجاري.





كما طالب النائب بضرورة تفعيل التباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامات مع التأكد من التهوية الجيدة داخل المساجد، محذرا من التدافع مرة واحدة بعد انتهاء صلاة الجمعة والتزاحم على أبواب المسجد.





وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أول أمس الأربعاء، عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري.

وأعلن وزير الأوقاف ضوابط عودة صلاة الجمعة على النحو التالي:

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

- عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.

أكد النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة تفعيل الرقابة على المساجد بعد قرار الحكومة بعودة صلاة الجمعة داخل المساجد الكبرى، على أن يتم تحديد المساجد التي ستقام بها الصلاة والآخرى التي لا تصلح مع معاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا.