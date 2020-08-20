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توك شو

خريج البرنامج الرئاسي يبرز دوره في تمكين الشباب للإدارة.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:59 م
البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب
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نورهان رأفت
قال الدكتور فتحي شمس الدين خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن حوالي 70% من سكان مصر يندرجون ضمن شريحة الشباب والاستثمار الأفضل دائما يأتي في الشباب.

وأبرز الدكتور فتحي شمس الدين، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، دور الشباب البارز خلال ثورتي يناير والـ 30 يونيو لتعلن عن مشهد سياسي جديد تحت رعاية الرئيس السيسي الذي رأي أهمية تمكين الشباب حتى يستطيعوا قيادة المستقبل.

وأشار "شمس الدين"، إلى أنه نظرا لاهتمام الرئيس السيسي بالشباب قام بإطلاق عام الشباب المصري لعام 2016 وهو أول مبادرات العام لتمكين الشباب للقيادة.

وأوضح، أن البرنمج يهدف لتمكين وتدريب الشباب في كل المجالات سواء سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية حتى يكونوا نواة للتجارب في عدد كبير من إدارات الدولة.

ولفت "شمس الدين"، إلى أن البرنامج لدعم تعاون الشباب مع القيادة السياسية في الدولة والقدرة على محاورة رئيس الجمهورية بنفسه.
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